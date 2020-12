Ad Alassio raccolta di occhiali usati: “Riciclo per le persone bisognose”

I Lions e Leo di Alassio, grazie alla collaborazione dell’Ottica Foppa, promuovono nella città del Muretto la raccolta degli occhiali usati.

“Il riciclaggio degli occhiali usati – dichiarano i Lions – fornisce un’occasione per aiutare chi ha necessità di una correzione della vista in considerazione che in molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento di essa può costringere gli adulti alla disoccupazione ed addirittura estromettere i bambini dalle classi scolastiche”.

