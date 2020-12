Autostrade in tilt alle prime nevi, anche la consigliera regionale Russo bloccata al freddo

Vallecrosia. «Sono vicina alle migliaia di automobilisti e camionisti che hanno subito gravi disagi percorrendo le autostrade liguri martoriate dal maltempo: anche io sono una di loro in quanto dopo 11 ore di viaggio ho dovuto rinunciare ad andare a Milano dove dovevo recarmi per motivi di salute. Ritengo inaccettabili i disagi che i cittadini liguri devono ciclicamente sopportare a causa delle inadempienze di Aspi e del totale disinteresse del ministro delle Infrastrutture De Micheli: anche quello che è successo in questi giorni è solo frutto di ‘narrazioni’ come le code interminabili della scorsa estate?». Così la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo.

