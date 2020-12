Caccia, accolto ricorso contro delibera di Regione Liguria: per il Consiglio di Stato è illegittima

Genova. “Il Consiglio di Stato – Sezione 3° , con sentenza n. 7609 notificata ieri alle parti in causa, ha confermato la pronuncia del TAR dell’autunno 2019 , dichiarando illegittime alcune parti importanti della delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 386 ( approvata il 10 maggio scorso), con cui si varavano le regole per la stagione di caccia, il cosiddetto “calendario venatorio” 2019/20.” Questo l’annuncio dei volontari dell’ENPA di Genova dopo il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste.

“Sconfitte la giunta della Regione Liguria e le associazioni dei cacciatori Federcaccia ed ANUU, che si erano appellate al Consiglio di Stato per difendere il provvedimento, viziato da varie irregolarità. Come spesso accade, la Regione Liguria ha aggirato con motivi pretestuosi il parere preventivo obbligatorio dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”.

