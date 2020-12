Concessioni Demaniali, Vazio (Pd): “Pronti a tutelare le imprese balneari in Europa”

Liguria. La Commissione europea ha inviato nei giorni scorsi all’Italia una lettera di costituzione in mora relativa al rilascio delle concessioni balneari. Nello specifico, la Commissione ritiene che la normativa italiana in materia “sia incompatibile con il diritto dell’Ue e crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari…”.

L’azione intrapresa ha scatenato molte reazioni e polemiche, sia sul fronte dei balneari quanto a livello politico, dopo che il Governo aveva dato via libera alla proroga fino al 2033.

... » Leggi tutto