I bus viaggiano al 50% per le norme anti Covid? Sì, ma i calcoli non evitano gli assembramenti

Savona. I bus devono viaggiare al 50% della capienza secondo le ultime norme anti Covid. Esiste però una realtà virtuale e una reale. Ci spieghiamo meglio. Uno sale sul bus, conta i posti a sedere e quelli in piedi e osserva: ecco, devono essere la metà. Nossignori. I posti da calcolare, e quindi da dividere per due per fare il 50%, non sono quelli che vedete e contate, ma quelli riportati sulla carta di circolazione e ripetuti su una targhetta che si trova su tutti i mezzi.

Succede così in tutta Italia, e quindi anche a Savona. Per fare un esempio, siamo saliti sul bus di Tpl Linea numero 5208 solitamente impiegato sulle linee 1 (La Rusca/Legino 167) e 4 (Università). È uno dei più lungi (10 metri). Saliamo, contiamo 24 posti a sedere (e ci stupiamo perché secondo il nostro ragionamento metà dovrebbe avere il cartello ‘vietato sedersi’) e ne calcoliamo altri 6 in piedi in base alle strisce sistemate sul pavimento.

... » Leggi tutto