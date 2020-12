Len Euro Cup: Radnicki superiore, la Rari Nantes Savona esce di scena

Savona. Terzo ed ultimo giorno di gare, questa mattina, nella piscina Zanelli di Savona, dove si è concluso il concentramento denominato Qualification Round II valevole per la Len Euro Cup, coppa europea di pallanuoto.

I biancorossi allenati da Alberto Angelini hanno perso questa mattina il secondo incontro della giornata con il VK Radnicki per 14 a 7 e non sono riusciti a centrare la qualificazione, ma va ricordato che in tutti e tre gli incontri disputati nel girone i savonesi hanno giocato privi di cinque titolari. La grinta e l’impegno dei pochi veterani rimasti in formazione e dei tanti giovani che hanno completato la rosa sono bastati solamente per battere il Potsdam, ma non sono stati sufficienti per avere la meglio sulla squadra spagnola e su quella serba.

