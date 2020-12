Neve e autostrade nel caos, esposto per “disastro colposo”: class action per i risarcimenti

Liguria. La resa dei conti dopo il caos viabilità per l’emergenza neve in Liguria e nel savonese. Il venerdì nero delle nostre autostrade imbiancate non è terminato, almeno dal punto di vista delle polemiche: se Aspi ha annunciato che rimborserà il pedaggio per tutti gli automobilisti e camionisti rimasti bloccati nella neve, le associazioni dei consumatori non si accontentano e preparano le carte per un esposto da depositare alla Procura della Repubblica per “disastro colposo”.

L’iniziativa è di Assoutenti, che sta raccogliendo le adesioni per una azione legale collettiva, una class action, che possa riunire tutte le persone che sono rimaste intrappolate dai venti centimetri di neve caduti sulle tratte autostradali liguri, per ottenere un risarcimento: si parla di almeno 30 euro per ogni ora di attesa al freddo sull’autostrada, più ovviamente l’eventuale pedaggio se non rimborsato da Aspi.

... » Leggi tutto