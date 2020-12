Omicidio-suicidio di Vellego: Jessica è morta per salvare la madre

Casanova Lerrone. Vittima di una crisi sentimentale tra la madre e il compagno. Jessica Novaro è morta proprio per salvare la donna: nel tentativo di difenderla, infatti, è stata colpita dallo sparo esploso per mano di Corrado Testa, che non voleva accettare la fine della sua storia.

“Jessica era una ragazza tranquilla che non dava confidenza a nessuno e molto riservata, ma solare e gentile con tutti”. La descrive così la collega Laura, che fino a ieri ha condiviso con lei da più di quattro anni di turni al Conad di Toirano. “Sono sconvolta – prosegue – non riesco ancora a crederci. Una persona bravissima, non so come farò domattina quando andrò al lavoro e lei non sarà più con noi”.

