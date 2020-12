Perchè arriva il Natale! La storia di “Sloby”, dalla Russia con amore…

Oggi Valentina Sloboda, in arte “Sloby”, vive ad Andora e gestisce un bar ad Alassio, è sposata con un italiano e ha due bellissimi bambini, ma la sua è una storia che ha il sapore della favola e un percorso che l’ha portata dal freddo della Russia a giungere in Liguria attraverso tante vicissitudini.

“L’Italia è il mio Paese, amo la Liguria che mi ha protetta e accolta e mi ha regalato quel sole dentro che mi mancava. Amo la Russia, è sempre il mio Paese, lì però la vita è stata molto complicata e troppo dolorosa per me, io nel sangue mi sento italiana”. Inizia con queste parole Sloby per descrivere la sua storia, una favola nata triste che diventa attraverso la musica una bellissima storia di riscatto e speranza.

... » Leggi tutto