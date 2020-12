Valle Stura, scatta la protesta dei cittadini: il presidio davanti ai new yersey che bloccano la strada

Genova. Un centinaio di residenti della Valle Stura hanno dato vita ad un presidio di protesta questo pomeriggio presso la frana di Gnocchetto, che dall’ottobre 2019 incombe sulla statale del Turchino, bloccando di fatto la normale viabilità.

La situazione, già precaria in questi mesi, è “degerata” ieri mattina, quando la provincia di Alessandria ha deciso di sostituire le barriere mobili con new yersey di cemento armato, di fatto “sigillando” la strada che collega Liguria e Piemonte, tagliando quindi il collegamento verso nord della Valle Stura, utilizzato da centinaia di persone ogni giorni per raggiungere l’ovadese per lavoro e studio.

