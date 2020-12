Alassio, acquedotto di via Leonardo Da Vinci di nuovo fuori servizio: tecnici al lavoro

Alassio. In via Leonardo Da Vinci, ad Alassio, la rottura di un acquedotto ha portato all’interruzione del servizio per le utenze interessate. I tecnici della Sca sono già al lavoro e “la previsione – spiegano dal Comune in una nota – è quella di restituire il servizio entro un’ora dalla sospensione”.

A fine settembre si era verificato un problema simile, sul tratto 300, che aveva provocato un danno maggiore. La rottura aveva interessato una tratta di rete lunga 6 metri lineari la cui sostituzione aveva richiesto un’intera giornata di lavoro.

