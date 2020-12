Alassio, biblioteca con nuovi interni e aperture straordinarie

Alassio. La biblioteca della città del Muretto ha ora nuove pareti, ripristinate e colorate che mettono in risalto i nuovi materiali soffici acquisiti pochi mesi fa. I lavori sono stati effettuati durante la chiusura del luogo di cultura a causa del dpcm di novembre, opportunità colta dall’amministrazione comunale che si è concentrata sui lavori interni. Ora così l’Angolo Morbido della biblioteca si presenta tutto nuovo.

“Una gioia per i nostri bambini, piacerà a tutti – esordisce Marco Melgrati, impegnato su più fronti in questi giorni di avvicinamento al Natale – Credetemi, è durissimo programmare in questo periodo, ma Alassio non si lascia abbattere e anzi rilancia. Con la chiusura dei musei e delle biblioteche per il decreto del 6 novembre, ci siamo subito attivati per eseguire dei lavori interni alle strutture, a partire dalla nostra ‘Biblioteca sul Mare’ dove ci siamo concentrati sulla riqualificazione dell’area bambini 0-3 anni e portato avanti lavori all’impiantistica. Oggi che riapriamo, a pochissime ore dal nuovo dpcm di dicembre, non soltanto siamo pronti ma facciamo trovare ai nostri utenti un ambiente più confortevole”.

