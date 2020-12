Bonus connettività da 500 euro, Cavo: “Risorse insufficienti, aiutati i residenti in aree meno coperte nell’entroterra”

Regione. I criteri regionali per il “bonus connettività” da 500 euro sono stati oggetti di discussione in consiglio regionale. Su questo argomento sono state presentate tre interrogazioni: una da Armando Sanna (Pd-Articolo Uno), sottoscritta dai colleghi del gruppo, la seconda da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e la terza da Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Sanna ha chiesto alla giunta i criteri sulla cui base sono stati indicati come beneficiari dei voucher “connettività” solo i residenti di alcuni Comuni rispetto ad altri, a differenza di altre Regioni che hanno richiesto l’applicazione della Convenzione sulla totalità del territorio regionale. Il voucher, ha spiegato, consiste in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività Internet a banda ultralarga, in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa, e nella fornitura di un personal computer o tablet.

