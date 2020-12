Classifiche nazionali Fit: settori giovanili, Tennis Club Finale secondo in Italia

Finale Ligure. Sono uscite anche quest’anno le classifiche stilate dalla Federazione Italiana Tennis relative ai risultati di tutti circoli italiani.

La provincia di Savona è presente nelle prime posizioni della classifica con il Tennis Club Finale, grande sorpresa a livello italiano, che si piazza al secondo posto assoluto nella classifica riservata ai risultati dei settori giovanili (dietro soltanto allo Sporting Eur Roma e davanti al TC Genova), grazie ai piazzamenti ottenuti dalla formazione Under 12 femminile e dalla formazione Under 12 maschile, entrambe classificatesi al secondo posto ai campionati italiani di categoria, e grazie agli ottimi piazzamenti a livello nazionale della squadra Under 14 femminile, dei ragazzi dell’Under 14 maschile e delle Under 16 femminili.

