Coronavirus, Toti: «Posti letto nei Covid hotel della Liguria adeguati a esigenze del territorio»

Genova. «Al momento la dotazione di posti letto nei Covid hotel della Liguria è adeguata alle esigenze del territorio: c’è un turn over efficace e abbiamo sempre disponibilità di posti in ognuna delle strutture che abbiamo attivato. Abbiamo preso contatti con Federalberghi che ci ha offerto la possibilità di potenziare le strutture in caso di necessità, che al momento non viene rilevata visto che dai nostri reparti ospedalieri sono più i pazienti dimessi che i ricoverati giornalieri e che il nostro indice di contagio Rt continua a scendere lentamente e si è stabilizzato a 0.68 nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità. Riteniamo quindi che ad oggi la dotazione di 257 posti letto complessivi nelle strutture extra ospedaliere per le persone covid positive sia sufficiente e adeguata». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti è intervenuto in Consiglio regionale.

