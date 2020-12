Covid, Toti: “Ad oggi in Liguria assunti 1535 sanitari per fra fronte all’emergenza”

Regione. “Al momento la dotazione di posti letto nei Covid hotel della Liguria è adeguata alle esigenze del territorio: c’è un turn over efficace e abbiamo sempre disponibilità di posti in ognuna delle strutture che abbiamo attivato. Abbiamo preso contatti con Federalberghi che ci ha offerto la possibilità di potenziare le strutture in caso di necessità, che al momento non viene rilevata visto che dai nostri reparti ospedalieri sono più i pazienti dimessi che i ricoverati giornalieri e che il nostro indice di contagio Rt continua a scendere lentamente e si è stabilizzato a 0.68 nell’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità. Riteniamo quindi che ad oggi la dotazione di 257 posti letto complessivi nelle strutture extra ospedaliere per le persone covid positive sia sufficiente e adeguata”. Così il presidente della RegioneLiguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti è intervenuto in Consiglio regionale.

Il presidente e assessore alla Sanità Toti ha ricordato che la Liguria è stata “tra le prime regioni ad attivare i Covid hotel, nel centro storico di Genova e alla Spezia. Altre strutture similari sono state in parte attivate anche a Savona e, oltre ai Covid hotel come intesi dalla struttura commissariale del governo, abbiamo attivato altre strutture a bassa intensità di cura che adempiono anche a quell’utilizzo. In sostanza, abbiamo due tipi di strutture: i Covid hotel per persone positive al virus, autosufficienti e asintomatici o paucisintomatici che al proprio domicilio non abbiano sufficienti garanzie di isolamento e strutture a bassa intensità di cura che, oltre alla funzione del Covid hotel per la quarantena dei positivi garantiscono anche la presenza di una direzione sanitaria e di un presidio infermieristico per consentire, su input degli ospedali e dei medici di medicina generale sulla base degli accordi siglati a livello nazionale e regionale nelle ultime settimane, dimissioni protette dai reparti ospedalieri e funzionano come una ‘camera di compensazione’ prima del rientro al domicilio oppure per l’assistenza di pazienti che erano seguiti a casa dal proprio medico di medicina generale. Per altro, il Covid hotel del centro storico di Genova ha anche uno spazio dedicato ai minori con particolari fragilità”, ha concluso.

... » Leggi tutto