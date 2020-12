Dolceacqua. Da mercoledì 9 dicembre potrà essere ritirato il modulo di richiesta “Emergenza Covid -19 – Misura straordinaria soccorso alimentare” disposta dal governo per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione del Covid-19.

... » Leggi tutto