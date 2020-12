Ecco come sarà lo Skytram in Valbisagno: una metropolitana automatica a 9 metri d’altezza

Genova. Una metropolitana leggera senza conducente che permetterà di arrivare da Brignole a Molassana in circa 11 minuti guardando dall’alto il torrente Bisagno. È questo il contenuto della proposta di Itinera-Alstom-Meridiam (il rendering in copertina non è quello ufficiale ma si avvicina molto) che il Comune di Genova ha promosso con una delibera che ne dichiara la “pubblica utilità”, pur prendendo atto che ad oggi l’amministrazione “non ha risorse disponibili o attivabili che possano supportare l’impegno di spesa previsto”. Bocciato, invece, il progetto concorrente presentato da Hitachi-Salini.

Stiamo parlando del cosiddetto Skytram, il sistema di trasporto veloce sopraelevato su cui Tursi ha deciso di puntare per offrire alla Valbisagno ciò che il traffico privato impedisce di realizzare al suolo. Nessuna marcia indietro sul progetto filobus, che sarà realizzato coi 470 milioni finanziati dal governo. Le due tipologie di veicoli sono destinate a coesistere, ma in questo caso sul piatto non c’è ancora nulla. Di certo una parte dei soldi dovrà arrivare dai privati che in cambio però vogliono gestire il servizio per 30 anni.

