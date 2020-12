Finalmente Genoa: al Franchi i primi segnali di risveglio, ma la Fiorentina pareggia i conti al 97′

Firenze. Stasera allo stadio Artemio Franchi è andato in scena l’ultimo atto della decima giornata del nostro scoppiettante campionato. Le protagoniste del match sono state Fiorentina e Genoa, due formazioni in evidente difficoltà nonostante le ottime premesse di inizio stagione. In pochi infatti ai nastri di partenza avevano immaginato che queste due squadre potessero soffrire dopo l’ottima sessione di mercato svolta, tanto è vero che alcuni addirittura indicavano viola e rossoblù come possibili outsider per la zona Europa League.

A due mesi dall’inizio della Serie A sono molte però le cose ad essere cambiate: i genovesi hanno perso il direttore sportivo (è notizia recente quella della separazione con Daniele Faggiano), mentre i gigliati hanno già scelto di cambiare la propria guida tecnica (Prandelli ha succeduto l’esonerato Iachini). Alle 20:45 si è stato quindi disputato un vero e proprio scontro salvezza con le due compagini che, anche a causa della posta in palio, hanno scelto di assumere un atteggiamento piuttosto guardingo e conservativo.

