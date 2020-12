Il sindaco De Vincenzi: “Primi mesi 2021 ancora difficili, pronti a nuove misure per commercio e turismo”

Pietra Ligure. “E’ importante dare segnali di sostegno e aiuto concreto alle nostre attività economiche fortemente penalizzate dall’emergenza Covid, ma non solo… I primi mesi del 2021 saranno ancora difficili: per questo siamo pronti, per le nostre possibilità e competenze, a varare nuove misure in grado di agevolare quella che speriamo possa essere una rapida ripartenza dell’economia locale e un progressivo ritorno alla normalità”.

Lo ha detto il sindaco Luigi De Vincenzi, a margine della presentazione dell’iniziativa “Faccio un regalo a Pietra Ligure” presentata in occasione delle festività natalizie per sostenere il commercio pietrese.

