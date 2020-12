Imperia, la Giraffa a Rotelle “testa” il nuovo elevatore di Palazzo civico

Imperia. Volontari e accompagnatori de La Giraffa a Rotelle hanno fatto visita oggi pomeriggio in Comune al “Presepio di Città”. Il giovane Matteo, per la prima volta, ha potuto salire i gradini di Palazzo civico sulla sua carrozzina grazie all’elevatore che è stato inaugurato stamattina. «Una grande emozione -dichiara la presidente Michela Aloigi, abbiamo aspettato 13 anni questo momento. Grazie all’amministrazione per averlo realizzato. Non ci sarebbe bisogno, però, di inaugurazioni, l’abbattimento delle barrire dovrebbe essere la normalità, ma spesso i gradini sono dentro di noi».

