Parcheggi gratuiti e luminarie, un modo per aiutare il commercio locale

Provincia. Parcheggi gratuiti e luminarie, temi d’attualità che hanno provocato in molte città polemiche politiche per lo più miopi. Nel primo caso a chiederli come aiuto al commercio locale era stata Lorenza Giudice, presidente di Ascom/Confcommercio Albenga. La richiesta è caduta nel vuoto, non risulta ci sia stata neppure una cortese anche se negativa risposta, come si dice in questi casi.

È stato invece il Comune di Borghetto a decidere la gratuità della sosta negli stalli blu dal 15 dicembre al 15 marzo dell’anno prossimo, un modo concreto, come ha sottolineato il sindaco Canepa, di aderire all’hashtag #comprolocale dei commercianti cittadini. “Dobbiamo fare squadra”, ha detto, farcendo precedere i fatti alle parole.

