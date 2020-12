Pra’, in arrivo le gru da 90 metri, Linea Condivisa: “Non può esserci sviluppo senza opere di mitigazione”

Genova. E’ di questi giorni la notizia per cui al PSA di Pra’ è arrivata l’autorizzazione per l’utilizzo delle gru da 90 metri lungo tutti i 1200 metri di banchina: per questo motivo stamattina Linea Condivisa, con il proprio Capogruppo Gianni Pastorino, ha portato in Consiglio regionale una interrogazione sul tema, per sapere nel dettaglio come stia procedendo l’avanzamento delle opere di mitigazione.

“Nessuno è contrario allo sviluppo portuale, fondamentale per Genova e la Liguria – affermano Gianni Pastorino, Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale e Filippo Bruzzone, consigliere del Municipio VII Ponente– ma il paradigma per cui debba sempre venire prima il porto e poi la città deve finire. In un contesto in cui le opere di mitigazione non sono operative e sempre rinviate, appare una presa in giro festeggiare per un ulteriore aggravio delle condizioni di salute e ambiente di migliaia di cittadini genovesi”.

