Rientro a scuola, Genova pensa ai bus turistici per gli studenti delle superiori

Genova. Dopo tante discussioni, e dopo il grido di dolore di una categoria in ginocchio non senza vittime, finalmente la proposta è arrivata nelle sedi istituzionali: utilizzare i pullman turistici per servizi navetta dedicati agli studenti delle scuole superiori in vista del ritorno in classe a partire dal prossimo 7 gennaio come prevede il nuovo Dpcm.

L’idea è emersa oggi durante un confronto preliminare in prefettura in attesa della prima riunione del tavolo che vedrà coinvolti Regione, Comuni, Città metropolitana, le aziende dei trasporti e l’Ufficio scolastico regionale per organizzare l’operazione rientro a scuola con un punto fermo inderogabile: i mezzi pubblici potranno essere riempiti al massimo fino al 50%.

