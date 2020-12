Sanremo, parcheggio interrato e riqualificazione di piazza Eroi: la Giunta approva il progetto

Sanremo. «Dopo oltre un anno di lavoro siamo riusciti a trovare gli equilibri da un punto di vista finanziario e procedurale. Si parlava del progetto del parcheggio interrato di piazza Eroi almeno dagli anni Ottanta, senza essere mai riusciti a concretizzarlo. Ora ci siamo: con l’approvazione in Giunta e il finanziamento dell’opera, l’iter è partito. Per me è motivo di orgoglio e di grande soddisfazione perché è un progetto al quale tengo particolarmente e rappresenta uno dei principali obiettivi di questo mio secondo mandato».

... » Leggi tutto