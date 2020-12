Scautismo, Donatella Mela lascia il vertice nazionale di Agesci: “Un dono”

Pietra Ligure. “Un dono”: è così che, in un articolo a firma di Marco Rovere, Donatella Mela ha sintetizzato ieri sulle colonne della pagina locale di Avvenire “Ponente 7” il servizio concluso pochi giorni fa come Capo Guida d’Italia; al vertice nazionale dell’AGESCI dal 2016 al 30 novembre scorso, Donatella, che vive a Pietra Ligure, dove lavora come medico all’Ospedale ‘Santa Corona’, racconta della “sensazione di concludere un cammino, un servizio, con grande serenità e soddisfazione”.

Dice che di questi anni riguarda le foto, ripensa agli incontri con alcuni protagonisti e testimoni di vita e di impegno come Rita Borsellino o Don Ciotti, insiste nel rimarcare la “ricchezza dell’incontro coi territori, coi ragazzi”.

