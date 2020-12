Spostamenti tra Comuni, Toti: “Le nostre proposte sensate ma non sono state ascoltate”

Genova. “Nessuna delle nostre proposte è stata accolta dal governo, né quelle tecniche come la valutazione dei 21 parametri da parte del comitato tecnico scientifico, né quelle pratiche come un allentamento sui divieti di spostamento nei giorni delle feste”. Giovanni Toti torna sul tema che più sta lasciando gli italiani con l’amaro in bocca, in queste settimane, ovvero il divieto di spostamento tra Comuni diversi nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Il presidente della Regione Liguria è stato tra gli ospiti in collegamento con Fabio Fazio, in diretta tv, affrontando insieme ad altri amministratori locali le questioni legate alla pandemia e al dpcm.

