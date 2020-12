Truffe online in aumento (+89,1%): viaggiano (anche) su Instagram. La guida per fare acquisti in sicurezza

Genova. E’ ormai iniziata la corsa agli acquisti dei regali di Natale. E la polizia postale scende in campo per consigliare chi è a caccia di offerte online per evitare che in molti cadano vittima di truffe.

A livello nazionale le truffe online denunciate alla polizia insieme a quanti sono stati arrestati o denunciati segna un incremento del 89.1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, complice il lockdown che ha indotto molte persone, anche a causa nei negozi che sono rimasti chiusi quasi due mesi la scorsa primavera, ma anche della maggior sicurezza percepita nell’evitare possibili assembramenti in negozi o centri commerciali.

