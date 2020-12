Varazze, trasporto pubblico: tariffe agevolate per over 65, invalidi e diversamente abili

Varazze. Scattano le tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale a favore di over 65, invalidi e diversamente abili. “La decisione della giunta comunale – informa il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici – è finalizzata a favorire la mobilità dei cittadini più deboli e in condizioni di svantaggio, con particolare riferimento ad anziani e persone portatrici di handicap e a mobilità ridotta residenti nel Comune di Varazze”.

Le tariffe saranno dunque scontate del 50% per le persone appartenenti ad una delle seguenti categorie:

