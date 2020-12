Vigili del fuoco, il M5S a Vaccarezza: “Basta con la favola del privato panacea di tutti i problemi”

Regione. “Il consigliere Vaccarezza dimentica di parlare con un Vigile del fuoco con qualche lustro di esperienza: le problematiche della categoria le conosco molto bene e non ho certo bisogno che mi si ricordino le criticità ancora in essere, che la compagine che governa la nostra regione ha solo che peggiorato. Piuttosto, sarebbe bene che il capogruppo regionale si informasse con maggiore puntualità sulle troppe promesse non mantenute di Regione e sullo scandalo (altro che successo!) della privatizzazione dell’elisoccorso dei vigili del fuoco della Liguria”. Lo dichiara il consigliere comunale Stefano Giordano rispondendo alla nota della maggioranza.

“Come più volte segnalato in Consiglio regionale nella X legislatura, l’operazione elisoccorso ai privati si è tradotta in una spesa annuale quasi raddoppiata rispetto al passato: più di 3,5 milioni di euro l’anno per Airgreen contro i circa 2 milioni di euro annui dei vigili del fuoco. Certo, qui sì che i numeri sono quasi “raddoppiati”: saranno contenti i contribuenti! Per quanto riguarda le presunte azioni messe in campo da Regione per contrastare il dissesto idrogeologico della Liguria, dobbiamo forse ricordare a Vaccarezza che Regione non ha mai messo a bilancio opere per contrastare il rischio idrogeologico?”, aggiunge il capogruppo regionale Fabio Tosi.

