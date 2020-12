A Natale spostamenti vietati solo tra province? Toti: “Sarebbe un miglioramento”

Liguria. La delicata e difficile partita sui divieti anti-Covid a Natale è ancora aperta. La stretta agli spostamenti tra comuni il 25-26 dicembre e il 1° gennaio ha innescato la rivolta dei sindaci e in queste ore si sta facendo strada l’ipotesi di una modifica in fase di conversione in legge del decreto: adottare come limiti i confini delle province.

“Sarebbe sicuramente un miglioramento“, commenta il presidente ligure Giovanni Toti che ha più volte criticato l’ultimo Dpcm, auspicando misure più morbide considerato l’andamento dei contagi e il miglioramento della situazione sanitaria in Liguria.

