Assalto a Speranza per muoversi a Natale. Neve, le autostrade pronte a chiudere ancora

Provincia. Il lungo ponte dell’Immacolata ci ha consegnato una settimana diversa e piena di rimpianti, perché era anche il ponte di Sant’Ambrogio e allora giù a pensare a quando i fratelli milanesi invadevano la Riviera e la concorrenza era con le destinazioni di montagna.

SENZA SPERANZA

L’attenzione di tutti è puntata sulla possibilità che in extremis venga abolito il divieto di spostarsi da un Comune all’altro nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Toti è in prima linea su questo fronte, ma il ministro Roberto Speranza non vuol cedere. Eppure è chiara la differenza tra grandi aree metropolitane e piccoli Comuni. Una decisione così assurda che fornisce argomenti per fomentare la disobbedienza civile dei no mask, no vax e compagnia cantante: vedete? Tutte regole assurde, che senso ha non poter attraversare il Sansobbia o il Centa? Insomma, con Speranza siamo senza speranza.

