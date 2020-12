Sanremo. La Sanremese informa che in data 9.11.2020 il TAR Liguria ha respinto il ricorso della Golden Sanremese di Carlo Barillà in relazione all’assegnazione dei campi sportivi di Pian di Poma, condannando la stessa Golden al pagamento sia delle spese processuali che di quelle legali delle controparti, quantificate in € 2000 per ciascuna (alla Sanremese ed al Comune di Sanremo).

