Autorità portuale, via libera per elettrificazione banchine e nuovo terminal ferroviario per Savona-Vado

Liguria. Nel corso della riunione odierna del Comitato di Gestione sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 dell’AdSP, il Programma Triennale delle Opere Ordinario 2021-2023 nonché il Programma Straordinario 2019-2021 di cui alla Legge 130/2018. Via Libera anche al Piano di risanamento della Compagnia unica. Nel dettaglio il Bilancio di Previsione 2021 presenta entrate per 409 milioni di euro e uscite per 468 milioni di euro con un saldo di 57 milioni di euro coperto attraverso il ricorso all’avanzo di amministrazione accumulato nei precedenti esercizi.

L’ingente mole di investimenti che caratterizza il Bilancio di Previsione 2021 trova quindi parte del suo finanziamento proprio nell’avanzo di amministrazione che dal 2020 al 2021 passa da 104 milioni di euro ad a 45 milioni di euro. Le entrate correnti (95 milioni di euro) poggiano su due pilastri fondamentali rappresentati dalle tasse e dagli introiti per canoni demaniali. Per quanto riguarda le tasse portuali si prevede un’entrata di 51 milioni di euro, dato che sconta una previsione di ripresa dei traffici rispetto al 2020 in coerenza con le proiezioni macroeconomiche in termini di prodotto interno lordo, mentre per le concessioni demaniali si prevedono entrate pari 39 milioni di euro in aumento rispetto all’assestato 2020.

... » Leggi tutto