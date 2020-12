Genova. Due agenti della polizia locale erano impegnati in un controllo un circolo in via Roggerone, a Rivarolo, non lontano dalla stazione ferroviaria, e quando sono entrati sono rimasti di sasso.

Una quarantina di persone, uomini, donne e bambini, stava dando vita a una cerimonia gospel nel locale che è da qualche tempo concesso in uso a una comunità di centroafricani di religione cattolica.

