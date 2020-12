L’arcivescovo Tasca: “Messa di mezzanotte anticipata? Nessun problema, Natale non cambia”

Genova. “La messa di mezzanotte anticipata alle 20? Non c’è nessun problema. Intanto non è la messa di mezzanotte ma la messa della notte, non c’è orario. Anche i preti me l’hanno chiesto. Se il coprifuoco sarà a una certa ora faremo la messa due ore prima rispettando tutte le norme con molta serenità. Sarà sempre una messa della notte bella”.

La prende con filosofia e spirito francescano Marco Tasca, arcivescovo di Genova, che oggi ha inaugurato e benedetto insieme al sindaco Bucci e al presidente Toti il presepe esposto in vetrina al piano terra del palazzo della Regione in piazza De Ferrari. Un segno tangibile, come le cascate di luci che tappezzano le facciate dei palazzi e l’abete della val d’Aveto, che a questo Natale dovremo dare comunque un significato per quanto diverso da tutti gli altri.

