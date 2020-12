Meteo, entroterra di Genova e Savona sotto la neve, pioggia e burrasca sulla costa

Genova. Una saccatura colma di aria polare in quota con sistema depressionario annesso centrato sul Mar Ligure interesserà gran parte del nord ovest: questo porterà anche per oggi nevicate nelle zone interne e pioggia sulla costa. Ecco, nel dettaglio, le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, martedì 8 dicembre, oltre alle precipitazioni nevose nell’interno di Genova e Savona attenzione al vento: burrasca di tramontana prevista agli sbocchi vallivi e nell’area di Capo Mele. Venti tesi o forti da nord-est altrove.

