Natale 2020, le raccomandazioni liturgiche del vescovo Suetta: no a streaming delle messe e campane a festa a mezzanotte

Sanremo. «Evitare assolutamente ogni trasmissione (streaming, facebook, ecc.) di eventuali celebrazioni individuali nell’orario di Mezzanotte» e «far suonare le campane di tutte le Chiese alla Mezzanotte di Natale». Il primo Natale ai tempi del Covid-19 è ormai alle porte, e per adeguarsi alle normative in vigore legate all’emergenza sanitaria, anche il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, ha dato indicazioni liturgiche e pastorali ai sacerdoti per la celebrazione del Santo Natale.

