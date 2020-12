Nel cuore di Monaco nuovi appartamenti super lusso, per acquistarli servono 17 milioni di euro

Monaco. Saranno pronti entro il 2024 i nuovi appartamenti super lusso in costruzione nel centro di Monaco. Cinquantanove le residenze in vendita che verranno realizzate nell’operazione Testimonio II, che occupa l’ultimo spazio disponibile nel quartiere “La Rousse-St Roman”. Un progetto che prevede la realizzazione di un complesso edilizio costituito da due edifici che collegano “Boulevard d’Italie” con “Avenue Princesse Grace”. Uno di questi avrà carattere residenziale, mentre il secondo ospiterà una scuola internazionale per circa 700 studenti, una scuola privata K-12 e un asilo nido per circa 50 bambini.

