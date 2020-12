Neve nell’entroterra, burrasca in città: interventi dei vigili del fuoco ma autostrade ok

Genova. Nevica dalla notte scorsa ma le precipitazioni sono in attenuazione nell’entroterra di Genova e del ponente, oltre i 300 metri sui versanti marittimi, a bassa quota su quelli padani. Ma questa volta i concessionari autostradali non si sono fatti trovare impreparati. Spargisale in azione da ieri pomeriggio, e spazzaneve a disposizione, oltre a diversi addetti allertati hanno reso la rete interamente percorribile.

Non sono state segnalate situazioni di disagio, anche se nei tratti più alti si viaggia su corsie ridotte, nonostante sia stato sospeso il divieto di transito nei giorni festivi ai mezzi pesanti, per via del dpcm. Sono comunque molto pochi i veicoli in circolazione in queste ore su A7 e A26.

