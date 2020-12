Sanremo. Dopo la presentazione del suo primo libro “Un pastis al bar Marco”, Morena Fellegara è nuovamente ospite gradita martedì 15 dicembre alle 16.30 all’Osteria La Ciotola, in via Santo Stefano 4, all’ingresso della Pigna, per presentare la sua ultima fatica letteraria (conclusione ore 18).

