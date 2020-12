Sant’Egidio, garantire visite in sicurezza nelle rsa almeno nel periodo di Natale

Genova. La Comunità di Sant’Egidio invita a rendere immediatamente possibile l’attuazione della circolare del ministero della Sanità che permette le visite in sicurezza nelle Rsa, “in vista anche delle feste natalizie, momento in cui è più forte e sentito il distacco dalle persone care e il bisogno di avere un contatto, uno scambio, una visita, pur osservando tutte le precauzioni possibili per evitare il contagio”.

Dal 30 novembre scorso – ricorda la comunità in una nota – una circolare del ministero della Salute invita tutte le strutture residenziali, come Rsa e case di riposo, a favorire le visite di parenti, amici e volontari agli ospiti, in gran parte anziani.

