Sciopero dipendenti pubblici, la protesta sbarca sui social con una cartolina

Savona. Domani, mercoledì 9 dicembre, le organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato uno sciopero nazionale di tutto il personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni. L’astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali per tutto il personale appartenente ad ogni qualifica per rivendicare più assunzioni e la stabilizzazione dei i 170 mila lavoratori precari impegnati, per garantire maggiore sicurezza per i lavoratori dei servizi pubblici e degli utenti, per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese ed anche per il rinnovo di un contratto, che riguarda oltre 3,2 milioni di lavoratrici e lavoratori. scaduto da due anni.

Previsto un presidio davanti alle Prefetture, oltre all’esposizione delle bandiere di categoria dei tre sindacati confederali presso gli ingressi degli uffici pubblici, degli ospedali e dei maggiori Comuni.

... » Leggi tutto