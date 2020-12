Val Bormida ed entroterra sotto la neve, pioggia e burrasca sulla costa

Savona. Una saccatura colma di aria polare in quota con sistema depressionario annesso centrato sul Mar Ligure interesserà gran parte del nord ovest: questo porterà anche per oggi nevicate nelle zone interne e pioggia sulla costa. Ecco, nel dettaglio, le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Nevicate nella notte in Val Bormida e nelle zone dell’entroterra savonese: per la neve è possibile un nuovo blocco della circolazione sulla A6 e sulla A26, così come non si escludono disagi alla viabilità ordinaria e provinciale.

