Varato decreto per aiutare aziende agricole del Ponente ligure, Confagricoltura Imperia: «Risultato molto positivo»

Imperia. E’ ovviamente assai positivo il giudizio di Confagricoltura Liguria ed Imperia in merito alla recente approvazione del decreto del commissario per l’emergenza Toti in cui si autorizzano le aziende agricole dell’imperiese, in possesso di una regolare concessione idrica per il prelevamento da pozzo, a usare, in deroga, le acque nelle vicinanze dei loro terreni, per l’impossibilità di approvvigionarsi ai pozzi dove si sono accumulate grandi quantità di detriti per le forti piogge dello scorso ottobre e per il diverso corso della falda idrica sotterranea.

... » Leggi tutto