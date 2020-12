Albenga, sabato 12 open day in presenza al liceo Giordano Bruno

Albenga. Open day in presenza al liceo Giordano Bruno di Albenga, dove sabato 12 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 il dirigente, i docenti e gli studenti saranno a disposizione per illustrare l’offerta formativa dell’istituto agli alunni interessati e alle loro famiglie.

Tre le sedi del liceo, ognuna corrispondente a diversi indirizzi: Scientifico, Scienze Applicate, Sportivo in viale Pontelungo; Artistico in via del Roggetto e Classico, Linguistico, Musicale in via Dante

