Ambiente, Sansa: “I parchi liguri rischiano il collasso, non hanno fondi e personale”

Liguria. “I parchi liguri rischiano il collasso perché non hanno fondi e personale”. Lo dichiara il consigliere regionale Ferruccio Sansa dopo l’incontro di oggi in commissione bilancio con i responsabili dei parchi e di Fedeparchi (Roberto Costa).

“Per andare avanti – spiega – hanno bisogno di almeno tre milioni l’anno, ma la voce da cui viene attinta la somma nei prossimi anni è destinata addirittura a calare. Ci sono addirittura zone protette minori (Portovenere, Bric Tana e Piana Crixia) che non hanno più soldi in cassa e non ricevono praticamente niente. A Piana Crixia hanno dovuto chiudere sentieri perché nessuno poteva fare manutenzione”.

... » Leggi tutto