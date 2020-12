Cooperative di trasformazione alimentare, siglato rinnovo contrattuale: previsto aumento medio di 62,57 euro dei minimi tabellari

È stato siglato dalle centrali cooperative Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare e dalle organizzazioni sindacali Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative di trasformazione alimentare.

Augusto Comes presidente Fedagripesca- Confcooperative Liguria commenta: “Riteniamo che questo rinnovo contrattuale sia un ottimo risultato, in quanto si caratterizza per cogliere le esigenze di questo particolare momento storico legato all’emergenza Covid-19. In particolare per quanto riguarda la disciplina contrattuale sul lavoro agile , in relazione ai nuovi scenari attraverso la formazione, per ciò che riguarda la sostenibilità e l’innovazione tecnologica”.

... » Leggi tutto