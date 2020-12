Ginnastica acrobatica, tre titoli nazionali per la Polisportiva Agi

Albenga. Si sono spente le luci sulla prima Winter Edition della Ginnastica in festa svolta a Rimini da venerdì 4 a martedì 8 dicembre.

In questo anno particolare, la tenacia e lo sforzo di organizzatori, giudici, società sportive, allenatori, atleti e le loro famiglia, hanno permesso di terminare, non con poca fatica, i campionati nazionali 2020 di tutte le discipline dalla ginnastica della Federazione Italiana interrotti e sospesi per l’emergenza Covid-19.

