La risposta genovese al camion della Coca-Cola: a De Ferrari avvistato l’Asinello truck

Genova. Grande entusiasmo a Genova per il passaggio del truck natalizio di Coca-Cola che ha attraversato la città per supportare un progetto del Banco Alimentare che permetterà di raccogliere prodotti per almeno due milioni di pasti. Il camion rosso ha attraversato via Romairone, via Polonio, via Buozzi, via Gramsci, corso Saffi, via Rimassa e corso de Stefanis per poi proseguire il suo viaggio verso La Spezia.

Ma se Coca-Cola è in qualche modo uno dei simboli della globalizzazione, ecco la risposta 100% genovese: il truck del mitico Corochinato, meglio noto come Asinello, che prende corpo nel fotomontaggio realizzato da Giacomo Vallarino per Genowa, una delle più note pagine di meme genovesi su Facebook.

